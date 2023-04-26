$81.55+0.2890.03+0.57

Глава РПЛ: нужно однозначно возвращать пиво — это дополнительный аргумент для болельщиков

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы в России.

Глава РПЛ высказался о возвращении пива на стадионы
© Чемпионат.com

«Позицию футбольной общественности озвучил Митрофанов. Я не буду повторять тезисы коллег. Напомню, что, когда закон утверждался в первом чтении, только что отгремел лучший чемпионат мира, готовились к чемпионату Европы, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, клубы участвовали в международных соревнованиях, продавали футболистов в другие клубы. Средняя посещаемость была около 18 тысяч зрителей — получали определённые доходы.

Сейчас времена другие. На стадионах стало безопаснее. Сейчас средняя посещаемость 6,5 тысячи. Международных турниров нет. Международные партнёры ушли. Клубы еженедельно теряют деньги. РПЛ для нас — продукт номер один. Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Нужно однозначно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдём возможность», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий