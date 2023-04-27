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27 минут назад

Ильзат Ахметов не исключил своего ухода из «Краснодара» в летнее трансферное окно

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов выразил недовольство своим положением в команде и игровым временем. Футболист не исключил возможного ухода из клуба в летнее трансферное окно.

Ильзат Ахметов не исключил своего ухода из «Краснодара»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сейчас, конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно», — приводит слова Ахметова Sport24.

25-летний Ахметов перешёл в «Краснодар» летом прошлого года на правах свободного агента из ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник сыграл за краснодарцев 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Футбол,РПЛ,Ильзат Ахметов,
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