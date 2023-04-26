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Мостовой заявил, что в его честь не поставили памятник в Испании из-за смены власти

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова Игоря Шалимова, который заявил, что ему не поставили памятник в Испании только из-за неудовлетворительных выступлений за «Сельту» в последних сезонах.

Мостовой объяснил, почему в его честь не поставили памятник в Испании
© Спорт день за днем

«Был скульптор, сделал макет. До сих пор стоит где-то в Испании. Тогда власть в городе и в команде поменялась, появились новые законы с новыми людьми. Решили поставить на паузу эту затею. Команда жива, нормально выступает – это самое главное. В этом году будет столетие клуба, меня постоянно туда приглашают», – приводит слова Мостового «Евро-Футбол».

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он принял участие в 277 матчах команды, в которых отметился 70 голами и 22 голевыми передачами.

После чемпионата Европы 2004 года Александр Мостовой планировал перейти в московское «Динамо», однако скандальное отчисление из сборной России закрыло ему дорогу в московский клуб.

В разгар сезона 2004/2005 Мостовой подписал контракт с «Алавесом», выступавшим в Сегунде. В единственной игре с «Кадисом» (1:3) он вышел на замену и забил мяч со штрафного, а позже покинул команду и завершил карьеру игрока.

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