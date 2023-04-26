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36 минут назад

Евгений Гинер выступил за смену формата РПЛ

Матч ТВ

Предприниматель, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер выступил за смену формата МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Евгений Гинер выступил за смену формата РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Считаю, что нужно поменять формат РПЛ. Сейчас пока мы без европейских кубков, без сборной, времени появляется больше у игроков, зарплаты от этого не снижаются. Все были против нового формата Кубка, сейчас все хлопают в ладоши, какой шикарный формат. Считаю, что чемпионат тоже нужно менять. Если мы не увеличиваем количество клубов, у нас их нет, чтобы увеличить, то нужно менять.

— Кубок оставлять в таком формате, чемпионат менять?

— Обязательно, — передает слова Гинера корреспондент «Матч ТВ».

В Госдуме в среду проходит заседание комитета по физической культуре и спорту, на котором обсуждается вопрос возвращения продажи пива на стадионах. На заседание были приглашены представители Минспорта, министерства здравоохранения, министерства финансов, МВД, генпрокуратуры, РФС, ассоциации футбольных клубов «Российская премьер лига», Континентальной хоккейной лиги, Единой лиги ВТБ, высшего совета федерации регби России, футбольных клубов «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», «Акрон», депутаты Госдумы.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и Кубка России смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.

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