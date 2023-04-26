Евгений Гинер выступил за смену формата РПЛ

— Считаю, что нужно поменять формат РПЛ. Сейчас пока мы без европейских кубков, без сборной, времени появляется больше у игроков, зарплаты от этого не снижаются. Все были против нового формата Кубка, сейчас все хлопают в ладоши, какой шикарный формат. Считаю, что чемпионат тоже нужно менять. Если мы не увеличиваем количество клубов, у нас их нет, чтобы увеличить, то нужно менять.