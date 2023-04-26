Определена дата начала следующего сезона РПЛ

Следующий сезон РПЛ стартует 23 июля
Клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы начать следующий сезон чемпионата России 23 июля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Сегодня, 26 апреля, в отеле Hyatt Regency в Москве проходит общее собрание РПЛ.
В повестке значатся следующие пункты:
1. О структуре календаря РПЛ сезона-2023/2024.
2. О подготовке к сезону-2023/2024.
3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/2024.
4. О вопросах судейства РПЛ.
5. О выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС.
6. Об утверждении Положения о правлении АФК «РПЛ».
7. О выборе аудиторской компании.
8. О выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (58). Второе место занимает «Ростов» (49), третье — «Спартак» (48).