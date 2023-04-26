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В РПЛ протестируют мячи Demix для окончательного выбора поставщика на следующий сезон

Клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) решили дополнительно протестировать мячи российской компании Demix для окончательного выбора поставщика на будущий сезон. Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

В РПЛ протестируют мячи из "Спортмастера"
© Спортмастер

Соответствующее решение было принято на общем собрании РПЛ, которое проходит в среду.

С сезона-2017/18 мячи РПЛ поставляет американский производитель спортивной экипировки Nike. 23 июня 2022 года компания объявила о полном уходе с российского рынка.

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