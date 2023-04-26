В РПЛ протестируют мячи из "Спортмастера"

Клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) решили дополнительно протестировать мячи российской компании Demix для окончательного выбора поставщика на будущий сезон. Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

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Соответствующее решение было принято на общем собрании РПЛ, которое проходит в среду.