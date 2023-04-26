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В МВД сделали заявление о возможности возвращения пива на стадионы

В МВД сделали заявление о возможности возвращения пива на стадионы. Слова представителя ведомства Валерия Ботвина приводит РИА Новости.

В МВД сделали заявление о возможности возвращения пива на стадионы
© Lenta.ru

Ботвин подчеркнул, что министерство поддерживает инициативу при наличии системы идентификации болельщиков на турнирах, частью которой является Fan ID. Кроме того, эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ.

«При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — отметил он.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал вернуть пиво на стадионы.

«Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдем возможность», — сказал он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

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