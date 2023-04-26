$81.63+0.0890.14+0.11

Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям

Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Стали известны итоги общего собрания РПЛ
© Чемпионат.com

Отмечается, что предложение отправлено на доработку.

Сегодня, 26 апреля, в отеле Hyatt Regency в Москве проходит общее собрание РПЛ.

В повестке значатся следующие пункты:

1. О структуре календаря РПЛ сезона-2023/2024.

2. О подготовке к сезону-2023/2024.

3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/2024.

4. О вопросах судейства РПЛ.

5. О выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС.

6. Об утверждении Положения о правлении АФК «РПЛ».

7. О выборе аудиторской компании.

8. О выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (58). Второе место занимает «Ростов» (49), третье — «Спартак» (48).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий