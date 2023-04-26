Стали известны итоги общего собрания РПЛ

Общее собрание РПЛ не согласовало повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

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Отмечается, что предложение отправлено на доработку.

Сегодня, 26 апреля, в отеле Hyatt Regency в Москве проходит общее собрание РПЛ.

В повестке значатся следующие пункты:

1. О структуре календаря РПЛ сезона-2023/2024.

2. О подготовке к сезону-2023/2024.

3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/2024.

4. О вопросах судейства РПЛ.

5. О выборе делегата от АФК «РПЛ» для участия в очередной конференции РФС.

6. Об утверждении Положения о правлении АФК «РПЛ».

7. О выборе аудиторской компании.

8. О выборе кандидатов в исполком РФС от АФК «РПЛ».