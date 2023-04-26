В РПЛ отклонили идею о повышении гонораров судьям

Клубы Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не согласовали повышение вознаграждения судьям и инспекторам, работающим на матчах чемпионата страны по футболу. Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

Ранее "Спорт-экспресс" сообщал, что арбитры РПЛ были проинформированы об увеличении месячной зарплаты до 50 тыс. рублей. При этом к весне 2023 года планировалось повышение гонораров за матч - вознаграждение арбитра за одну игру могло возрасти до 200 тыс. рублей.