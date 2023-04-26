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Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о возвращении в клуб Марио Фернандеса

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб экс-защитника сборной России по футболу Марио Фернандеса.

Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о возвращении в клуб Марио Фернандеса
© РИА Новости

«Не буду говорить ни да, ни нет. Не исключал бы его возвращение. Мы поддерживаем связь, находимся в регулярном контакте. В ближайшее время, возможно, встретимся. Обсудим перспективы и его желание», — передает слова Бабаева «Матч ТВ».

В конце прошлого сезона Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая 2022 года защитник не выходил на поле.

В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». 21 апреля стало известно о расторжении контракта игрока с бразильской командой.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич объяснил, чего не хватило московскому ЦСКА для победы над столичным «Локомотивом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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