$81.56-0.0790.20+0.06

«ПСЖ» подаст заявку на покупку «Стад де Франс», если не договорится по «Парк де Пренс»

Руководство «ПСЖ» может подать заявку на покупку 81-тысячного стадиона «Стад де Франс». Это запасной вариант на случай неудачи с приобретением нынешней домашней арены клуба – «Парк де Пренс», сообщает RMC Sport.

По информации источника, проведение тендера на покупку «Стад де Франс» начнётся в июне. Окончательное решение может быть принято уже осенью. Кандидатам на приобретение арены необходимо огласить точную сумму предложения.

Сообщается, что боссы парижан ещё не приняли окончательного решения о потенциальных вложениях. Покупка «Стад де Франс» является для «ПСЖ» исключительно альтернативным вариантом. Приоритетная опция – покупка 47-тысячного «Парк де Пренс».

Ранее сообщалось о желании парижского клуба выкупить домашнюю арену «Парк де Пренс» для реконструкции. Власти Парижа ответили на запрос «ПСЖ» предварительным отказом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий