В РФС отреагировали на намерение "Крыльев Советов" обратиться в правоохранительные органы

"Если они считают необходимым обратиться в правоохранительные органы, обладают необходимым доказательством, компетенцией и всем остальным — это их право. У нас было от них обращение в ЭСК, оно рассмотрено и опубликовано", - цитирует Каманцева "РБ Спорт".