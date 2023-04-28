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В РФС отреагировали на намерение "Крыльев Советов" обратиться в правоохранительные органы

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отреагировал на сообщения о возможном обращении самарских "Крыльев Советов" в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с "Пари Нижний Новгород".

В РФС отреагировали на намерение "Крыльев Советов" обратиться в правоохранительные органы
© РФС

"Если они считают необходимым обратиться в правоохранительные органы, обладают необходимым доказательством, компетенцией и всем остальным — это их право. У нас было от них обращение в ЭСК, оно рассмотрено и опубликовано", - цитирует Каманцева "РБ Спорт".

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) ранее признала три судейские ошибки в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Пари Нижний Новгород" и "Крыльями Советов", Самарцы уступили со счетом 1:2, один из пропущенных голов был с пенальти.

Напомним, что генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Вадим Андреев подал в отставку из-за судейства в последнем матче с "Пари Нижний Новгород". Ранее бывший вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили критично высказался о работе судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС)

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