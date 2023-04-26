ЦСКА не будет продлевать договор с Георгием Щенниковым

«У нас был определённый диалог с клубом. Я не буду говорить детали, но руководство приняло такое решение. Мы неподвластны этому, можно только констатировать факт. Георгий – футболист хорошего уровня. Я думаю, что без работы он не останется, но пока об определённых вариантах говорить рано», – цитирует агента «РИА Новости».