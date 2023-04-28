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Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок России — 2023

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 15 июля в Казани, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источники.

Стало известно, где пройдет матч за Суперкубок России — 2023
© РИА Новости

Игра состоится на «Ак Барс Арене». Ожидается, что 28 апреля об этом официально объявит Российский футбольный союз (РФС).

В матче за Суперкубок традиционно встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны.

Напомним, что в январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что Казань официально лишена права проведения Суперкубка Европы в 2023 году.

Исполком УЕФА 25 января принял решение о том, что игра пройдет в греческих Афинах 16 августа. Столица Татарстана получила право провести матч за Суперкубок, в котором традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, в марте 2020 года.

Причиной решения УЕФА стало отстранение России от участия и организации футбольных турниров на уровне сборных и клубов из-за событий на Украине.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России — 2022 между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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