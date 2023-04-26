В РФС признали судейские ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями Советов»

В РФС признали три судейских ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями Советов»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала судейские ошибки в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари Нижний Новгород» и самарскими «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт РФС.
Эксперты постановили, что главный арбитр встречи Роман Галимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 34-й минуте, а также допустил ошибку, когда не определил 11-метровый в пользу самарской команды на 42-й минуте.
Помимо этого, ошибочными признаны решения судьи не показывать вторую желтую карточку и не удалять с поля на 70-й и 77-й минутах футболиста «Пари НН» Виктора Александрова.
Самарцы уступили со счетом 1:2, один из пропущенных голов был с пенальти. В добавленное время нижегородцы остались в меньшинстве из-за удаления Вячеслава Кротова.
Напомним, что генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку из-за судейства в последнем матче с «Пари Нижний Новгород».
Ранее клубы Российской премьер-лиги на общем собрании не одобрили повышение вознаграждения судьям и инспекторам, которые получают назначения на российские матчи.
Сообщается, что предложение отправлено на доработку.