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1 час назад

Ротен заявил, что Месси пришел в "ПСЖ" только за деньгами

Газета.Ruиещё 2

Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен жестко раскритиковал нападающего команды Лионеля Месси за новость о том, что он потребовал от клуба увеличения зарплаты из-за статуса чемпиона мира.

Ротен заявил, что Месси пришел в "ПСЖ" только за деньгами
Фото: ReutersReuters

"Это совершенно неприемлемо. Это разочарование, снова. Это говорит о том, как сильно он наплевал на сохранение своего лица с момента приезда. Он пришел только из-за финансовых условий. Мы очень хорошо знаем, почему он ушел из "Барселоны". Они больше не могли платить ему так, как платили раньше. В Лиге чемпионов, на более высоком уровне, он ничего не показал. В решающем матче против мюнхенской "Баварии" мы не увидели великого Лео Месси", - передает слова Ротена RMC Sport.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 27 матчах чемпионата Франции. В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.

Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена заполучить Месси благодаря созданию в честь него музея.

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