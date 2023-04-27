Ротен заявил, что Месси пришел в "ПСЖ" только за деньгами

"Это совершенно неприемлемо. Это разочарование, снова. Это говорит о том, как сильно он наплевал на сохранение своего лица с момента приезда. Он пришел только из-за финансовых условий. Мы очень хорошо знаем, почему он ушел из "Барселоны". Они больше не могли платить ему так, как платили раньше. В Лиге чемпионов, на более высоком уровне, он ничего не показал. В решающем матче против мюнхенской "Баварии" мы не увидели великого Лео Месси", - передает слова Ротена RMC Sport.