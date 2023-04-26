Червиченко высказался о пиве на стадионах

«Клубам надо зарабатывать, не у всех есть покровители из «Газпрома» . Поэтому пиво — не просто напиток в данном случае, а возможность заработать хорошие деньги для клубов», — передает слова Червиченко Sport24.

Продажу пива на российских стадионах отменили в 2005 году. Снова разрешить продажу пива во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка собирались направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.