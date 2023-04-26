Червиченко высказался о пиве на стадионах

Червиченко о пиве на стадионах: возможность заработать, не у всех покровители из «Газпрома»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поддержал инициативу по возвращению на российские стадионы продажи пива, за которую единогласно проголосовали клубы на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Клубам надо зарабатывать, не у всех есть покровители из «Газпрома». Поэтому пиво — не просто напиток в данном случае, а возможность заработать хорошие деньги для клубов», — передает слова Червиченко Sport24.
Продажу пива на российских стадионах отменили в 2005 году. Снова разрешить продажу пива во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка собирались направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.
Минфин и МВД ранее поддержали идею возобновления продажи пива на российских стадионах.
Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер выступил за идею возвращения пива на стадионы, на которых проводятся матчи чемпионата России по футболу.