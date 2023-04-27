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58 минут назад

«Ливерпуль» одержал три победы подряд в АПЛ с общим счётом 11:4

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«Ливерпуль» одержал три победы подряд в АПЛ с общим счётом 11:4

«Ливерпуль» на выезде одолел «Вест Хэм»
Фото:  Getty Images Getty Images

Мерсисайцы отошли после разгромного поражения от «Ман Сити».

«Ливерпуль» оказался сильнее «Вест Хэма» в матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей из Ливерпуля.

На быстрый гол Лукаса Пакеты подопечные Юргена Клоппа ответили голом Коди Гакпо в середине первого тайма. Победный мяч в составе мерсисайдской команды забил Жоэль Матип на 67-й минуте.

Победа стала для «Ливерпуля» третьей подряд в английской Премьер-лиге. Ранее ливерпульцы обыграли «Лидс Юнайтед» (6:1) и «Ноттингем Форест» (3:2). Также после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (1:4) у красных были ничьи с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» на своём поле.

Футбол,АПЛ,Лукас Пакета,
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