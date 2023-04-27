Сорокин рассказал о переговорах с УЕФА по возвращению российских команд

«Сейчас никаких изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на всю ту большую работу, которая проводится с нашей стороны.



Мне трудно сказать насколько можно рассчитывать на «потепление» со стороны УЕФА. Работа в этом направлении ведётся. Остаётся только ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции», — приводит слова Сорокина «Спорт-экспресс».