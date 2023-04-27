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Сорокин рассказал о переговорах с УЕФА по возвращению российских команд

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 по футболу Алексей Сорокин рассказал о переговорах между РФС и УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры.

Сорокин рассказал о переговорах с УЕФА по возвращению российских команд
© Betassist.ru

«Сейчас никаких изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на всю ту большую работу, которая проводится с нашей стороны.

Мне трудно сказать насколько можно рассчитывать на «потепление» со стороны УЕФА. Работа в этом направлении ведётся. Остаётся только ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции», — приводит слова Сорокина «Спорт-экспресс».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Укриане отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря пошлого года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая занимается разработкой дорожной карты для возвращения российских команд к международным турнирам. Этому предшествовали переговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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