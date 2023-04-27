$81.63+0.0890.14+0.11
37 минут назад

В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Фёдора Смолова

Чемпионат.comиещё 2

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб находится в постоянном диалоге с нападающим команды Фёдором Смоловым, обсуждая с ним в том числе и новый контракт с бело-голубыми.

В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Фёдора Смолова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Предлагали ли новый контракт Смолову? Мы постоянно с ним находимся в диалоге, в том числе и по новому контракту», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В 26 сыгранных за «Динамо» матчах текущего сезона во всех турнирах 33-летний Смолов отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до июня 2024 года. Смолов вернулся в «Динамо» в январе прошлого года, перейдя из «Локомотива». Также форвард играл в РПЛ за «Анжи», «Урал» и «Краснодар».

Футбол,Павел Пивоваров,Федор Смолов,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий