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Сергей Семак заявил, что «Зениту» сложно купить 3-4 российских футболистов из-за их цен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что санкт-петербургскому клубу тяжело приобрести сразу несколько российских футболистов из-за высоких цен.

Семак заявил, что «Зениту» сложно купить 3-4 российских футболистов из-за их цен
© Чемпионат.com

«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

10 игроков, которыми интересуется «Зенит» по информации «Чемпионата»? Пока это просто слова и предположение. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью. Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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