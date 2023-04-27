Семак заявил, что «Зениту» сложно купить 3-4 российских футболистов из-за их цен

10 игроков, которыми интересуется «Зенит» по информации «Чемпионата»? Пока это просто слова и предположение. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью. Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.