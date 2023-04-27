В Бразилии имя Пеле стало официальным синонимом слова "лучший"

Легенду увековечили.

Имя Пеле было внесено в бразильский словарь португальского языка в качестве синонима слова "лучший", сообщает фонд имени трехкратного чемпиона мира.

Например, спортсменов разрешают называть баскетбольный Пеле, Пеле в мире тенниса и т.п.

Пеле являлся единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах.