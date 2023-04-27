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В Бразилии имя Пеле стало официальным синонимом слова "лучший"

Легенду увековечили.

В Бразилии имя Пеле стало официальным синонимом слова "лучший"
© globallookpress.com

Имя Пеле было внесено в бразильский словарь португальского языка в качестве синонима слова "лучший", сообщает фонд имени трехкратного чемпиона мира.

Например, спортсменов разрешают называть баскетбольный Пеле, Пеле в мире тенниса и т.п.

Пеле являлся единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах.

Напомним, что Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. На протяжении года он боролся с раком толстой кишки.

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