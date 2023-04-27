Имя Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка в качестве синонима слова «лучший», сообщает фонд имени трехкратного чемпиона мира. Об этом пишет ТАСС.

Фонд владеет правами на использование имени знаменитого футболиста. В среду членам семьи Пеле вручили памятную табличку, засвидетельствовавшую появление в словаре нового слова.

«Нечто необычное, выделяющееся благодаря своим качествам или ценности, несравненное, каким был Пеле - Эдсон Арантис ду Насименту (1940-2022), которого считают величайшим спортсменом всех времен», - написано на табличке.

Таким образом авторы зафиксировали уже сложившуюся языковую практику, так как знаменитое прозвище бразильца давно стало нарицательным. Инициатива набрала в соцсетях более 125 тыс. подписей.