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В Бразилии имя Пеле стало официальным синонимом слова «лучший»

Имя Пеле внесли в бразильский словарь португальского языка в качестве синонима слова «лучший», сообщает фонд имени трехкратного чемпиона мира. Об этом пишет ТАСС.

Фонд владеет правами на использование имени знаменитого футболиста. В среду членам семьи Пеле вручили памятную табличку, засвидетельствовавшую появление в словаре нового слова.

«Нечто необычное, выделяющееся благодаря своим качествам или ценности, несравненное, каким был Пеле - Эдсон Арантис ду Насименту (1940-2022), которого считают величайшим спортсменом всех времен», - написано на табличке.

Таким образом авторы зафиксировали уже сложившуюся языковую практику, так как знаменитое прозвище бразильца давно стало нарицательным. Инициатива набрала в соцсетях более 125 тыс. подписей.

Напомним, Пеле скончался в конце прошлого года после продолжительной болезни. У него был диагностирован рак прямой кишки. В связи с кончиной 82-летней легенды в Бразилии был объявлен трехдневный траур.

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