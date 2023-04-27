Агент игрока "Краснодара" Кади Боржеса рассказал о его состоянии

Бразильский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Кади Боржес, получивший травму во время матча чемпионата России с московским "Спартаком", чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС в четверг рассказал агент футболиста Хелсио Алиск.

"Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке", - сказал Алиск.

24 апреля "Краснодар" на выезде уступил "Спартаку" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 3:4. На 48-й минуте встречи Кади столкнулся с капитаном "Спартака" Георгием Джикией, в результате бразилец покинул поле на носилках. После игры главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич сообщил журналистам, что Кади госпитализирован с переломом.