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Агент футболиста "Краснодара" Кади Боржеса рассказал о его состоянии после госпитализации

Бразильский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Кади Боржес, получивший травму во время матча чемпионата России с московским "Спартаком", чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС в четверг рассказал агент футболиста Хелсио Алиск.

Агент игрока "Краснодара" Кади Боржеса рассказал о его состоянии
© РИА Новости

"Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке", - сказал Алиск.

24 апреля "Краснодар" на выезде уступил "Спартаку" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 3:4. На 48-й минуте встречи Кади столкнулся с капитаном "Спартака" Георгием Джикией, в результате бразилец покинул поле на носилках. После игры главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич сообщил журналистам, что Кади госпитализирован с переломом.

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Кади 26 лет, он перешел "Краснодар" в январе. В составе команды футболист сыграл 11 матчей в различных турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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