Агент игрока "Краснодара" Кади Боржеса рассказал о его состоянии

Агент футболиста "Краснодара" Кади Боржеса рассказал о его состоянии после госпитализации
Бразильский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Кади Боржес, получивший травму во время матча чемпионата России с московским "Спартаком", чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС в четверг рассказал агент футболиста Хелсио Алиск.
"Я не знаю сроков восстановления. Но с ним все в порядке", - сказал Алиск.
24 апреля "Краснодар" на выезде уступил "Спартаку" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 3:4. На 48-й минуте встречи Кади столкнулся с капитаном "Спартака" Георгием Джикией, в результате бразилец покинул поле на носилках. После игры главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич сообщил журналистам, что Кади госпитализирован с переломом.
Кади 26 лет, он перешел "Краснодар" в январе. В составе команды футболист сыграл 11 матчей в различных турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.