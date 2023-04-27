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«Торино» может сохранить Алексея Миранчука

Итальянский «Торино» рассматривает варианты сохранения в команде российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает Tuttosport.

«Торино» может сохранить россиянина Миранчука
© Чемпионат.com

По информации источника, туринский клуб просит «Аталанту» сделать небольшую скидку на приобретение российского хавбека. Альтернативный вариант – продление арендного соглашения.

Напомним, в сезоне-2022/2023 полузащитник выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Бергамаски рассчитывают выручить за продажу своего футболиста не менее € 12 млн.

В текущем сезоне 27-летний игрок провёл за «Торино» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Миранчука – € 12 млн.

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