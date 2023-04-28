В «Сочи» прокомментировали информацию о планах Нобоа получить гражданство РФ

«Нобоа неправильно поняли. На данный момент он не собирается получать российское гражданство. Но, если у Кристиана появится такое желание, клуб ему поможет. Он живёт в России очень много лет. Если он захочет получить гражданство, он получит его очень быстро», — приводит заявление пресс-службы «Сочи» «РИА Новости Спорт».