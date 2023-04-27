Семак объяснил, почему Кержаков остаётся основным вратарем команды

«Миша обладает достаточно большим опытом и в каких-то моментах надёжнее. У нас во вратарской линии нет огромной разницы между первым, вторым и третьим номером. Просто в определённые моменты мы выбираем более готового вратаря. У каждого есть плюсы и минусы. Но сейчас Миша первый номер.



Всё это как раз говорит о том пути, через который он прошёл. Не обладая большим талантом, но за счёт трудолюбия, настойчивости и терпению он был вознаграждён. И стал первым вратарём команды. А по поводу будущего – понимания пока нет. Но в ближайшее время об этом поговорим. Это важный момент»,– сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.