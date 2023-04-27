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Сергей Семак объяснил, почему Кержаков остаётся основным вратарем команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему российский голкипер Михаил Кержаков является основным вратарем петербургской команды.

Семак объяснил, почему Кержаков остаётся основным вратарем команды
© Чемпионат.com

«Миша обладает достаточно большим опытом и в каких-то моментах надёжнее. У нас во вратарской линии нет огромной разницы между первым, вторым и третьим номером. Просто в определённые моменты мы выбираем более готового вратаря. У каждого есть плюсы и минусы. Но сейчас Миша первый номер.

Всё это как раз говорит о том пути, через который он прошёл. Не обладая большим талантом, но за счёт трудолюбия, настойчивости и терпению он был вознаграждён. И стал первым вратарём команды. А по поводу будущего – понимания пока нет. Но в ближайшее время об этом поговорим. Это важный момент»,– сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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