«ПСЖ» подаст заявку на покупку стадиона «Стад де Франс»

Руководство французского «ПСЖ» рассматривает вариант с подачей заявки на приобретение стадиона «Стад де Франс», информирует RMC Sport.

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Как указывает источник, покупка указанной арены является альтернативным вариантом для «ПСЖ» на случай, если клуб не сможет приобрести нынешний домашний стадион «Парк де Пренс».

Отмечается, что торги на покупку «Стад де Франс» запланированы на июнь. Окончательное решение о новом владельце арены могут принять осенью 2023 года.

Руководство клуба ещё не определилось окончательно с суммой, которую планируется потратить на покупку «Стад де Франс», вмещающего 81 тысячу зрителей. Вместимость «Парк де Пренс» составляет 47 тысяч.