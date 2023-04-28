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Семак ответил на слова Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слова экс-форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы. Футболист ранее заявил, что "Зенит" Санкт-Петербург превращается в "Зенит" Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

Семак ответил на слова Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро
© Global Look Press

"Зенит" всегда будет "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Когда я только приходил, у нас было немало аргентинцев. Сейчас есть бразильцы. Считаю, что не важна национальность — важно показывать хороший, интересный футбол. А болельщики получали удовольствие от игры команды",– цитирует специалиста "Чемпионат.com".

Семак возглавил "Зенит" в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы четыре раза выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. Дважды Семак признавался лучшим тренером года. Команда Семака продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 58 очков. У идущего вторым "Ростова" 49 баллов.

Ранее экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что Сергей Семак не сможет работать в Европе из-за гражданства.

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