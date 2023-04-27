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Сборная России U19 примет участие в двух международных товарищеских матчах

Молодёжная сборная России U19 сыграет в двух контрольных матчах в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба молодёжной сборной.

Сборная России U19 примет участие в двух международных товарищеских матчах
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Сборная игроков 2004 и 2005 годов рождения под руководством Ивана Шабарова с 22 по 26 мая проведёт тренировочный сбор в Москве, после чего отправится в ОАЭ. Там команда дважды сыграет с национальной командой ОАЭ. Встречи запланированы на 28 и 31 мая.

Недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о причинах отказа национальной команды от участия в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии. Ранее РФС принял решение не участвовать в турнире из-за организационных сложностей.

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