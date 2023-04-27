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Пожизненно дисквалифицированный игрок «СКА-Хабаровск-2» раскритиковал РФС

Пожизненно дисквалифицированный за договорной матч бывший игрок «СКА-Хабаровск-2» Руслан Пидлисняк обрушился с критикой на РФС. Ранее стало известно, что его, а также ещё нескольких игроков хабаровчан и «Ессентуков» пожизненно дисквалифицировали за манипуляцию результатом поединка с «Салютом».

Пожизненно дисквалифицированный игрок «СКА-Хабаровск-2» раскритиковал РФС
© Betassist

«Против меня нет ни одного факта, никаких доказательств. Никакого подозрения на доказательство. И вдруг дают пожизненное.

Почему РФС невыгодно обвинять невиновных? Вы прекрасно знаете, когда был создан комитет, отвечающий за раскрытие договорных матчей. И он раскрыл ноль дел.

Когда-то же надо работать, потому что на них наседают со всех сторон. Они там сидят и ничего не делают. Им нужно что-то раскрыть. Сколько фактов уже выходило по тому же Железнову, РФС… Какие-то сумасшедшие деньги заносятся за то, что они закрывают дела», — цитирует игрока Sports.ru.

Также он заявил, что на нём решили отыграться.

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