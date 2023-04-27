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«Манчестер Юнайтед» не будет продавать Каземиро, несмотря на интерес со стороны «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» не намерены расставаться с полузащитником своей команды Каземиро ни при каких обстоятельствах, сообщает Sport1.de.

«МЮ» не будет продавать Каземиро, несмотря на интерес со стороны «Баварии»
© Чемпионат.com

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Каземиро. Он хочет выстраивать команду вокруг бразильца. Сам игрок также не желает переезжать в другую страну и адаптироваться к новому чемпионату.

Ранее сообщалось, что Каземиро интересен «Баварии». Тренер мюнхенской команды Томас Тухель является большим поклонникам таланта бразильского полузащитника.

Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года за € 60+10 млн. В текущем сезоне Каземиро сыграл 42 матча в составе «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых сумел отметиться пятью голами и шестью результативными передачами.

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