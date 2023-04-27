$81.56-0.0790.20+0.06

Магуайр пропускает матч с «Тоттенхэмом» из-за повреждения

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не примет участия в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

Защитник «Манчестер Юнайтед» пропустит матч с «Тоттенхэмом»
© Чемпионат.com

30-летний центральный защитник, пропускавший последнюю игру своей команды в полуфинале Кубка Англии с «Брайтоном» из-за дисквалификации, получил незначительную травму, выполняя индивидуальную работу на тренировке, и не попал в заявку на матч, сообщает 90min.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гарри Магуайр провёл 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету по четыре матча в Кубке Англии и Кубке английской лиги и семь встреч в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в текущем сезоне АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 59 очков в 30 матчах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий