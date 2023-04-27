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Глава МЛС заявил, что лига намерена помочь «Интер Майами» подписать Месси

Глава МЛС сказал, что лига поддержит «Интер Майами», который хочет подписать Лионеля Месси.

Глава МЛС заявил, что лига намерена помочь «Интер Майами» подписать Месси
© Sports.ru

«Мы будем очень усердно работать с «Интер Майами», который хочет подписать его, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне.

В других случаях мы эффективно находили разумные способы привлечения футболистов для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем все обсудить и что-нибудь придумать», – сказал Дон Грабер.

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