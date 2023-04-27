Глава МЛС заявил, что лига намерена помочь «Интер Майами» подписать Месси

Глава МЛС сказал, что лига поддержит «Интер Майами», который хочет подписать Лионеля Месси.

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«Мы будем очень усердно работать с «Интер Майами», который хочет подписать его, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне.