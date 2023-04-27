Глава МЛС заявил, что лига намерена помочь «Интер Майами» подписать Месси
Глава МЛС сказал, что лига поддержит «Интер Майами», который хочет подписать Лионеля Месси.
«Мы будем очень усердно работать с «Интер Майами», который хочет подписать его, чтобы предложить программу, которая позволит получить беспрецедентное наследие на мировом уровне.
В других случаях мы эффективно находили разумные способы привлечения футболистов для наших клубов. Я надеюсь, что мы сможем все обсудить и что-нибудь придумать», – сказал Дон Грабер.