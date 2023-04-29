В «Зените» высказались о будущем получившего гражданство РФ бразильца

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался о продолжении сотрудничества с бразильскими игроками Венделом и Малкомом в будущем. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Погорелов выразил уверенность в том, что футболисты не уйдут из клуба в летнее трансферное окно.

«Обсуждений в этом вопросе точно нет», — заявил он.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.