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49 минут назад

В «Зените» высказались о будущем получившего российское гражданство бразильца

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Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался о продолжении сотрудничества с бразильскими игроками Венделом и Малкомом в будущем. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

В «Зените» высказались о будущем получившего гражданство РФ бразильца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Погорелов выразил уверенность в том, что футболисты не уйдут из клуба в летнее трансферное окно.

«Обсуждений в этом вопросе точно нет», — заявил он.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал победителем Кубка России и трехкратным чемпионом страны, а также трижды завоевал Суперкубок России. Вендел играет за сине-бело-голубых с 2020 года. Вместе с командой полузащитник по два раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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