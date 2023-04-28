Спортдиректор «Электрона» ответил на обвинения в договорном матче

«Как прокомментировать последние минуты матча? Мы играли против одного из лидеров нашей группы. Соперник прессинговал весь матч, играть под таким давлением на протяжении 90 минут очень тяжело. При этом парни всё равно старались, хотели отыграться. Хотя бы забить гол престижа, поэтому пытались разыграть мяч побыстрее. Из-за этого и появились ошибки. К сожалению, одна из таких ошибок привела к пропущенному мячу.



Болельщики в соцсетях обвиняют клуб в нечестной игре, связанной с букмекерством? Мы понимаем, что наши игроки в чём-то слабее, чем у наших конкурентов. Ситуация в таблице это предельно ясно отображает. Где-то может подвести психология, где-то технический брак, где-то, как в этом случае, желание забить и банальная излишняя спешка. Но мы уверены, что никто в нашем клубе не замешан в договорных матчах. Мы единая команда, мы люди, мы вместе совершаем ошибки, и мы вместе растём, разбирая эти ошибки.



Останется ли «Электрон» в следующем сезоне, учитывая неудачные результаты и резонанс? Да, ситуация непростая, мы не получаем от региона поддержки, что сильно сказывается на нас. На тренировочных условиях, на уровне игроков, на административном штабе команды. Мы стараемся изо всех сил, вкладываем душу, поэтому сделаем всё, чтобы клуб выжил и добился успеха», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.