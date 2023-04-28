$81.56-0.0790.20+0.06
16 минут назад

«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по Эраковичу

Спорт день за днем

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может летом стать игроком «Краснодара». Об этом сообщил Sport24.

«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по защитнику
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, «Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по Эраковичу на 9 миллионов евро. Теперь клубы ожидают согласия от игрока. Уточняется, что сам Страхиня не хочет переходить в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Однако в случае, если он не получит более выгодного предложения от других иностранных команд, то присоединится этим летом к «Краснодару».

Эракович еще в прошлом году был интересен российским клубам: защитника рассматривали «Зенит» и «Динамо». Сине-бело-голубые откладывали трансфер футболиста с того лета.

Эраковичу 22 года. Он воспитанник «Црвены Звезды». За основную команду защитник играет с лета 2020-го.

В текущем сезоне Эракович провел 39 матчей (3321 минуту), в которых отличился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. На текущий момент это наивысшая стоимость футболиста.

Футбол,Динамо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий