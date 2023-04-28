«Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по защитнику

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может летом стать игроком «Краснодара». Об этом сообщил Sport24.

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По информации источника, «Црвена Звезда» приняла предложение «Краснодара» по Эраковичу на 9 миллионов евро. Теперь клубы ожидают согласия от игрока. Уточняется, что сам Страхиня не хочет переходить в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Однако в случае, если он не получит более выгодного предложения от других иностранных команд, то присоединится этим летом к «Краснодару».

Эракович еще в прошлом году был интересен российским клубам: защитника рассматривали «Зенит» и «Динамо». Сине-бело-голубые откладывали трансфер футболиста с того лета.

Эраковичу 22 года. Он воспитанник «Црвены Звезды». За основную команду защитник играет с лета 2020-го.