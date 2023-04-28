В РФС заявили, что отстранение России не повлияло на отношения с УЕФА
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об отношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в условиях отстранения России от международных соревнований.
«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.
Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год», — передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Напомним, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
23 марта сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с Ираном в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге обыграли сборную Ирака со счетом 2:0.
Ранее пресс-служба Киргизского футбольного союза рассказала об интересе к проведению контрольного матча против национальной команды России.