$81.56-0.0790.20+0.06

В РФС заявили, что отстранение России не повлияло на отношения с УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об отношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в условиях отстранения России от международных соревнований.

В РФС заявили, что отстранение России не повлияло на отношения с УЕФА
© РИА Новости

«Отношения с УЕФА? Такие же. Хуже не стали. Лучше? К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год», — передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

23 марта сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с Ираном в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Санкт-Петербурге обыграли сборную Ирака со счетом 2:0.

Ранее пресс-служба Киргизского футбольного союза рассказала об интересе к проведению контрольного матча против национальной команды России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий