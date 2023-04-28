Президент ЦСКА назвал причину увольнения Ивицы Олича

«Ивица Олич? Он прекрасный человек. Очень любит ЦСКА. Но он одиночка. Вот я задавал вопрос: «Ивица, а зачем нам тренер по физподготовке, если ты всё знаешь? Мы вроде взяли хорошего и сильного. А зачем нам тактики?» Он никого не слушал. Хороший парень, старался и работал день и ночь. Всё бросил. И зарплата вообще «ни о чём» была. Но моё всё таки мнение: он бы завёл клуб в нехорошее русло.



Мне задали вопрос, сам ли я должен делать всю работу или мои помощники, окружение. Я ответил: у меня принцип такой, что не может человек всё знать и уметь. Надо прислушиваться, смотреть. Набрать специалистов. У него этого не было. Поэтому я расстался с ним.



Почему в один момент наставником ЦСКА был назначен Алексей Березуцкий? Нам тогда надо было что то менять. Лёша был под рукой. Я ему сам сказал: «Смотри. С одной стороны, я тебя прошу. С другой, ты можешь сломать себе жизнь. Может, всё таки начать снизу?» Он говорит: «Нет, я готов к критике». Я отвечаю: «Давай попробуем, почему нет». Всё же тренеры как то начинают, решил поэкспериментировать», — приводит слова Гинера «Матч ТВ».