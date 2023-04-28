«Краснодар» предложил € 9 млн «Црвене Звезде» за Эраковича

По информации источника, сербский клуб принял предложение «Краснодара» и теперь потенциальный трансфер зависит от самого футболиста, который не хочет переезжать в Россию. Эракович желает рассмотреть другие варианты, в Европе, Азии и США. В РПЛ защитник может переехать летом, только если ему не поступит предложения предпочтительнее.