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«Уфа» выставила на продажу клубный автобус

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб выставил на продажу автобус. Ранее на одном из сайтов было обнаружено соответствующее объявление. За клубный автобус «Уфа» хочет получить 24,7 млн рублей.

«Уфа» выставила на продажу клубный автобус
© Betassist

Газизов подтвердил, что клуб пошёл на этот шаг из-за проблем с финансами. По его словам, только так «Уфа» может избежать сложностей из-за долгов.

«Это объявление действительное, клуб продаёт автобус. Делаем это из-за проблем с финансированием? Я даже комментировать не хочу. Тут всё и так понятно.

Сейчас моя задача — сохранить клуб без долгов. Чтобы нам не дали никаких банов. Я и стараюсь это сделать», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

«Уфа» в настоящее время выступает в Первой лиге. Команда набрала 25 очков в 28 турах.

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