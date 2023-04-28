«Уфа» выставила на продажу клубный автобус

«Это объявление действительное, клуб продаёт автобус. Делаем это из-за проблем с финансированием? Я даже комментировать не хочу. Тут всё и так понятно.



Сейчас моя задача — сохранить клуб без долгов. Чтобы нам не дали никаких банов. Я и стараюсь это сделать», — цитирует Газизова «Матч ТВ».