$81.56-0.0790.20+0.06

Уволенный из «Баварии» со скандалом тренер вратарей может вернуться в клуб

Уволенный из мюнхенской «Баварии» тренер вратарей Тони Тапалович может вернуться в клуб. Об этом сообщает «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на инсайдера Кристиана Фалька.

Уволенный из «Баварии» со скандалом тренер может вернуться в клуб
© "Бавария"

По информации источника, Тапалович хорошо знаком с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем. Если специалист вернётся, то в мюнхенском клубе может быть два тренера вратарей, так как расставание с Майклом Рехнером не рассматривается.

Напомним, Тапалович, работавший в «Баварии» 12 лет, был уволен, когда главным тренером команды был Юлиан Нагельсман. На его место был нанят Рехнер. Увольнение Тапаловича вызвало ярое недовольство многолетнего основного вратаря «Баварии» Мануэля Нойера, который публично раскритиковал решение руководства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий