Уволенный из «Баварии» со скандалом тренер может вернуться в клуб

Уволенный из мюнхенской «Баварии» тренер вратарей Тони Тапалович может вернуться в клуб. Об этом сообщает «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на инсайдера Кристиана Фалька.

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По информации источника, Тапалович хорошо знаком с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем. Если специалист вернётся, то в мюнхенском клубе может быть два тренера вратарей, так как расставание с Майклом Рехнером не рассматривается.