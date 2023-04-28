СМИ: Дзюба попал в «Локомотив» благодаря Слуцкому

Нападающий Артем Дзюба стал игроком «Локомотива» благодаря помощи Леонида Слуцкого. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

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По информации источника, во время зимних сборов «Локомотива» в ОАЭ Слуцкий обратился к главному тренеру команды Михаилу Галактионову и предложил подписать Дзюбу. Специалисту «железнодорожников» это предложение понравилось, его также одобрило руководство клуба. Тогда Артема подписали на полгода.

В конце апреля руководители «Локомотива» и Дзюба начали переговоры о продлении контракта. Как сообщает Карпов, между сторонами прошла только одна встреча, на которой сойтись в одном варианте нового соглашения не удалось: «железнодорожники» предлагают Артему контракт 1+1 с более низкой зарплатой, а форвард надеется на повышенный доход и двухлетнее соглашение. Окончательное решение по продлению игрока будет принято по окончании сезона в РПЛ.