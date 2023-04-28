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14 минут назад

Дзюба попал в «Локомотив» благодаря Слуцкому

Спорт день за днем

Нападающий Артем Дзюба стал игроком «Локомотива» благодаря помощи Леонида Слуцкого. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

СМИ: Дзюба попал в «Локомотив» благодаря Слуцкому
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По информации источника, во время зимних сборов «Локомотива» в ОАЭ Слуцкий обратился к главному тренеру команды Михаилу Галактионову и предложил подписать Дзюбу. Специалисту «железнодорожников» это предложение понравилось, его также одобрило руководство клуба. Тогда Артема подписали на полгода.

В конце апреля руководители «Локомотива» и Дзюба начали переговоры о продлении контракта. Как сообщает Карпов, между сторонами прошла только одна встреча, на которой сойтись в одном варианте нового соглашения не удалось: «железнодорожники» предлагают Артему контракт 1+1 с более низкой зарплатой, а форвард надеется на повышенный доход и двухлетнее соглашение. Окончательное решение по продлению игрока будет принято по окончании сезона в РПЛ.

Дзюбе 34 года. В текущем сезоне за «Локомотив» он провел девять матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Футбол,Михаил Галактионов,Иван Карпов,Артем Дзюба,
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