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В «Сочи» опровергли информацию о том, что Нобоа получит российское гражданство

В «Сочи» отреагировали на слова полузащитника Кристиана Нобоа о том, что он планирует получить российское гражданство.

В «Сочи» прокомментировали информацию о российском гражданстве Нобоа
© Спорт день за днем

«Нобоа неправильно поняли. На данный момент он не собирается получать российское гражданство. Но если у Кристиана появится такое желание, клуб ему поможет» – приводит данные пресс-службы «Сочи» «РИА Спорт».

В четверг, 27 апреля, Нобоа сообщил о намерении получить российского гражданства. По словам игрока, он уже сдал необходимые для этого документы.

Нобоа 38 лет, он уроженец Эквадора. За «Сочи» полузащитник выступает с 2019 года. До этого Кристиан играл за «Зенит» (2017 – 2019), «Ростов» (2015 – 2017), московское «Динамо» (2012 – 2014) и «Рубин» (2007 – 2011). За пределами России футболист выступал дважды: в 2015 году за ПАОК и в начале карьеры за родной эквадорский «Эмелек» (2000 – 2006).

В текущем сезоне Нобоа провел 22 матча, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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