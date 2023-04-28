Путин поздравит ЦСКА со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравит спортсменов и болельщиков Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) со 100-летием организации. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам на брифинге в пятницу.

"Конечно, президент поздравит. Он направит поздравительное послание спортсменам и болельщикам", - анонсировал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальным днем основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. Москвичи впервые увидели команду с неизвестной прежде спортивной эмблемой ОППВ (Опытно-показательная военно-спортивная площадка Всевобуча). Она образовалась при Центральном управлении военной подготовки трудящихся на базе еще дореволюционного Общества любителей лыжного спорта, располагалась в Сокольническом парке Москвы и стала первой центральной спортивной организацией Красной армии.