РФС отклонил протест «Пари НН» на техническое поражение в пользу «Торпедо»

За нижегородский клуб вышел играть дисквалифицированный игрок.

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Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на аннуляцию технического поражения клуба в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» и оставил в силе решение КДК.

Напомним, что поражение было присуждено за участие в матче полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова.

Михайлов не имел права выходить на поле в минувшем матче из-за перебора желтых карточек. Два предупреждения в текущем сезоне он получил в матчах Второй лиги за петербургский «Зенит-2».

После перехода в «Пари НН» Михайлов заработал еще две желтые карточки. После четырех предупреждений за сезон футболист должен был пропустить следующую игру.