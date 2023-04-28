$80.51-1.0588.37-1.83
47 минут назад

Футболист "Монако" Головин провел первую тренировку после болезни

ТАССиещё 1

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в пятницу провел первую тренировку после болезни. Об этом сообщил главный тренер "Монако" Филипп Клеман, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

Футболист "Монако" Головин провел первую тренировку после болезни
Фото: ТАССТАСС

23 апреля в пресс-службе "Монако" сообщили ТАСС, что Головин пропустил матч 32-го тура чемпионата Франции против "Ланса" (0:3) из-за болезни.

"Сегодня у Головина была хорошая тренировка, первая на этой неделе. И мы увидим в ближайшие два дня, сможет ли он сыграть в воскресенье", - сказал Клеман.

30 апреля "Монако" примет "Монпелье" в 33-м туре чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Полузащитник уже сумел обновить личный рекорд результативности в составе клуба, за который выступает с лета 2018 года. Прежний рекорд Головин установил в сезоне-2020/21, забив пять голов в матчах национального первенства, а также отличился забитым мячом в играх кубка страны.

Футбол,Филипп Клеман,Александр Головин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий