Футболист "Монако" Головин провел первую тренировку после болезни

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в пятницу провел первую тренировку после болезни. Об этом сообщил главный тренер "Монако" Филипп Клеман, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.
23 апреля в пресс-службе "Монако" сообщили ТАСС, что Головин пропустил матч 32-го тура чемпионата Франции против "Ланса" (0:3) из-за болезни.
"Сегодня у Головина была хорошая тренировка, первая на этой неделе. И мы увидим в ближайшие два дня, сможет ли он сыграть в воскресенье", - сказал Клеман.
30 апреля "Монако" примет "Монпелье" в 33-м туре чемпионата Франции.
В нынешнем сезоне Головин сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Полузащитник уже сумел обновить личный рекорд результативности в составе клуба, за который выступает с лета 2018 года. Прежний рекорд Головин установил в сезоне-2020/21, забив пять голов в матчах национального первенства, а также отличился забитым мячом в играх кубка страны.