Футболист "Монако" Головин провел первую тренировку после болезни

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в пятницу провел первую тренировку после болезни. Об этом сообщил главный тренер "Монако" Филипп Клеман , комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

"Сегодня у Головина была хорошая тренировка, первая на этой неделе. И мы увидим в ближайшие два дня, сможет ли он сыграть в воскресенье", - сказал Клеман.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Полузащитник уже сумел обновить личный рекорд результативности в составе клуба, за который выступает с лета 2018 года. Прежний рекорд Головин установил в сезоне-2020/21, забив пять голов в матчах национального первенства, а также отличился забитым мячом в играх кубка страны.