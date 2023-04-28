Гарначо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

Аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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«Когда я присоединился к этому невероятному клубу, я мечтал дебютировать на «Олд Траффорд», забить свой первый мяч и выигрывать трофеи с этой эмбле

Я испытываю большую гордость и эмоции от того, что уже пережил эти моменты вместе со своей семьёй, которая поддерживала меня на каждом шагу. Мы все польщены возможностью продолжить наш путь в «Манчестер Юнайтед», и я уже начал работать над достижением следующего набора целей и амбиций.

Тренер и его штаб помогали мне совершенствоваться во всех отношениях, и при их поддержке я развиваюсь каждый день, чтобы помочь команде добиться успеха. Я предвкушаю будущее и не могу дождаться, когда смогу создать ещё больше особенных воспоминаний с этой командой перед нашими замечательными болельщиками», — сказал Гарначо.