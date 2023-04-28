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Агент назвал причины сорвавшегося трансфера футболиста сборной России в «Лилль»

Агент Анзор Гаргаев рассказал, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев мог продолжить карьеру во французском «Лилле». Его слова приводит Metaratings.

Агент назвал причины сорвавшегося трансфера футболиста сборной России в «Лилль»
© Lenta.ru

Причиной сорвавшегося трансфера в «Лилль» агент назвал невозможность для 30-летнего игрока получить рабочую визу после февраля 2022 года.

«Однако нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались», — добавил Горгаев.

После того как трансфер в «Лилль» сорвался, Оздоев перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Контракт был заключен в конце июля. Россиянин провел в составе команды 25 матчей и забил пять мячей.

Оздоев известен по выступлениям за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек». На его счету 35 матчей и чеытре гола в составе сборной России.

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