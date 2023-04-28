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Иван Шабаров возглавит молодежную сборную России по футболу

Новым главным тренером молодёжной сборной России по футболу станет Иван Шабаров, возглавлявший юношескую национальную команду, которая состоит из игроков в возрасте не старше 19 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

Шабаров возглавит молодежную сборную России по футболу
© rfs.ru

Отмечается, что РФС поддержал переход статуса молодежной сборной России к команде 2004–2005 годов рождения, с которой с 2019 года работал Шабаров.

С 2019 года тренером молодежной сборной был Михаил Галактионов. В ноябре 2022 года он возглавил московский «Локомотив», а начинал сезон-2022/2023 в нижегородском «Пари НН».

Шабарову 44 года. До получения работы в сборной России он трудился юношеских командах санкт-петербургского «Локомотива» и в академии «Зенита».

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